Россия изолировалась от всего мира: приостановлены полеты во все страны

Некоторые зарубежные рейсы в крупные города мира всё-таки будут функционировать и выполняться из Москвы. Также в исключении попали чартерные рейсы, которые предназначены для вывоза иностранцев на родину.Впервые Россия ограничила авиасообщение на фоне осложнения эпидемиологической ситуации ещё 1 февраля. Тогда правительство объявило о приостановке рейсов из Китая. По состоянию на 22 марта, в мире зафиксированы 266 тысяч случаев заражения коронавирусом. В России COVID-19 заражены 367 человек.