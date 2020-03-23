Россия изолировалась от всего мира: приостановлены полеты во все страны
Власти России приняли решение ограничить пассажирские перелеты во все страны мира на фоне ситуации с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщила Росавиация. Ведомство утверждает, что с 23 марта будут приостановлены все полеты из России в иностранные государства. Опубликован специальный список ограничений, куда вошли 146 стран.
Некоторые зарубежные рейсы в крупные города мира всё-таки будут функционировать и выполняться из Москвы. Также в исключении попали чартерные рейсы, которые предназначены для вывоза иностранцев на родину.
Впервые Россия ограничила авиасообщение на фоне осложнения эпидемиологической ситуации ещё 1 февраля. Тогда правительство объявило о приостановке рейсов из Китая. По состоянию на 22 марта, в мире зафиксированы 266 тысяч случаев заражения коронавирусом. В России COVID-19 заражены 367 человек.
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