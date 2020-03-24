Рошаль назвал пандемию коронавируса "подготовкой к биологической войне"

"Фактически сегодня это репетиция биологической войны. Мы сейчас говорим только об этом, мы не говорим про атомную войну, мы не говорим про терроризм. И насколько вообще здравоохранение мира готово к этому, и насколько мы готовы к этому", - сообщил рассказал доктор Рошаль.

"Не дело, когда у нас какая-то катастрофа бывает и больного везут в Москву. А если Москва выйдет из строя, тогда что будем делать?", - задался вопросом Рошаль.

Медик призвал население планеты следовать принципу разумной достаточности, поскольку последние годы человечество сокращало расходы на здравоохранения.