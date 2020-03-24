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Рошаль назвал пандемию коронавируса "подготовкой к биологической войне"

Коронавирус

Глобальная пандемия коронавируса является своеобразной "репетицией" к биологической войне. Это показывает, насколько современная система здравоохранения готова к такого рода вызовам. Такое мнение высказал президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.

"Фактически сегодня это репетиция биологической войны. Мы сейчас говорим только об этом, мы не говорим про атомную войну, мы не говорим про терроризм. И насколько вообще здравоохранение мира готово к этому, и насколько мы готовы к этому", - сообщил рассказал доктор Рошаль.

Медик призвал население планеты следовать принципу разумной достаточности, поскольку последние годы человечество сокращало расходы на здравоохранения.

"Не дело, когда у нас какая-то катастрофа бывает и больного везут в Москву. А если Москва выйдет из строя, тогда что будем делать?", - задался вопросом Рошаль.
Теги : коронавирус, пандемия, здравоохранение, биологическая война, Леонид Рошаль
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