В Чечне запретили банкеты и свадьбы из-за коронавируса

"В понедельник я поручил внести определенные коррективы в работу ресторанов и кафе. Во-первых, нельзя проводить массовые мероприятия, в частности свадьбы, разные банкеты и прочее. Большинство ресторанов и кафе будут закрыты для посетителей", - рассказал Кадыров.

"Я обратился к родителям с просьбой не посещать с детьми торговые центры, а лиц пожилого возраста призвал без особой необходимости не покидать квартиры и дома. Я ответственно заявляю, что ни одна семья в ЧР не останется без продуктов питания", - добавил глава Чечни.