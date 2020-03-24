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В Чечне запретили банкеты и свадьбы из-за коронавируса

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике вводится запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе свадьбы и банкеты. Ограничение вступает в силу с 24 марта. По словам главы республики, перед обществом стоит задача не позволить коронавирусу распространиться среди жителей и стать угрозой для их жизни.

"В понедельник я поручил внести определенные коррективы в работу ресторанов и кафе. Во-первых, нельзя проводить массовые мероприятия, в частности свадьбы, разные банкеты и прочее. Большинство ресторанов и кафе будут закрыты для посетителей", - рассказал Кадыров.

"Я обратился к родителям с просьбой не посещать с детьми торговые центры, а лиц пожилого возраста призвал без особой необходимости не покидать квартиры и дома. Я ответственно заявляю, что ни одна семья в ЧР не останется без продуктов питания", - добавил глава Чечни.
Теги : Чечня, коронавирус, пандемия, Рамзан Кадыров
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