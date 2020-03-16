"Ты и так умрешь": Кадыров рассказал о коронавирусе

"Люди не спят из-за того, что болезнь появилась в Китае: мол, вирус. Боятся, что он придет, и они умрут. Подожди, ты и так умрешь. Не пытайся умереть до того, как умрешь. Люди тысячами от гриппа умирают. Это тот же вирус", - считает чеченский лидер.

"Чтобы укрепить иммунитет, смешивайте в воде лимон с медом, пейте и сидите. Тогда не настигнет вас. Ешьте чеснок, кровь чистая будет", - рекомендовал Кадыров.

У главы республики также есть собственный рецепт для профилактики коронавируса. Он призвал есть чеснок, чтобы очищать кровь.