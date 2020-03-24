Пандемия COVID-19. 4 причины надеяться на ее окончание
Несмотря на пугающие цифры жертв пандемии COVID-19, надеяться на ее окончание все же можно – тому есть несколько причин, пишет издание Medical News Today.
Как сообщает MedikForum.ru, представители науки и врачи разных стран сегодня прикладывают колоссальные усилия для разработки препаратов, а также эффективной стратегии лечения коронавирусной инфекции COVID-19, охватившей в виде пандемии весь мир. Несмотря на то, что вакцины против вируса еще нет, уже звучат мнения ученых о довольно скором окончании пандемии не за горами.
Какие причины позволяют надеяться на это?
Меры инфекционного контроля дейстивтельн работают. На днях известный российский врач Александр Мясников высказался о том, что печальный опыт Италии, столкнувшейся с массовой смертностью из-за вспышки COVID-19, во многом связан с отсутствием организации должного контроля со стороны властей. В России, наоборот, сразу после сообщений о коронавирусе из Китая стали приниматься жесткие меры изоляции и карантина, что помогло не допустить масштабного инфицирования и смертности.
Учеными Гонконга было проведено исследование, анализировавшее влияние коронавирусной эпидемии на работников 43 государственных больницы. Они также пришли к заключению, что «надлежащие меры контроля могут предотвратить массовую передачу нового вируса».
Специалисты констатировали, что в первые 6 недель после начала вспышки 413 медиков имели дело с 42 подтвержденными случаями COVID-19, но ни один из медработников не заразился. Также не было внутрибольничного заражения людей. Все это подтверждает: правильно организованные меры профилактики действительно эффективны.
Первичное заражение позволяет выработать иммунитет от повторных инфекций. Профессор вакцинологии из Института Дженнера (Оксфордский университет, Великобритания) Мартин Бахманн утверждает: заболевание COVID-19 побуждает организм вырабатывать иммунитет, не дающий заражаться и заболевать повторно. Это подтвердили испытания на приматах, которые были заражены коронавирусом спустя почти месяц после первого инфицирования.
«Первичное инфицирование вирусом SARS-CoV-2 может защитить организм от последующего воздействия, что имеет жизненно важное значение для разработки вакцины и прогноза о дальнейшем развитии пандемии», - заключили авторы исследования.
Иммунная система может самостоятельно одолевать вирус. Свидетельство тому – случай 47-летней женщины с COVID-19, заразившейся в Ухане и выздоровевшей за несколько дней. Исследователи изучили иммунный ответ ее организма и обнаружили в образцах крови увеличение иммуноглобулина G (самый распространенный тип антител), а также иммуноглобулина М. Кроме того, было выявлено большое количество ключевых иммунных клеток – специфических вспомогательных Т-клеток, клеток- киллеров и В-клеток.
«Это настоящий прорыв в понимании того, что позволяет одолеть COVID-19. Данное открытие дает представление, чего не хватает пациентам, у которых инфекция вызвала смертельный исход», - заявила профессор Кэтрин Кедзерская, руководитель отделении микробиологии и иммунологии Института Доэрти (Австралия).
Добиться конца пандемии COVID-19 может помочь старый метод. Согласно исследованию, представленному в The Journal of Clinical Investigation, в борьбе с инфекцией врачи могут использовать давно известный науке метод «пассивной терапии антителами». Он заключается в применении сыворотки из крови у человека, заразившегося коронавирусом, переболевшего и выздоровевшего. На ее основе можно создать вакцину.
«Это все выполнимо, но требуется много усилий, организация процесс, ресурсы ... и люди, которые выздоровели от болезни COVID-19 и могут сдать кровь», - сказал в связи с этим соавтор исследования, профессор Артуро Касадевалл из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что Нобелевский лауреат Майкл Левитт, ранее давший точный прогноз о развитии вспышки коронавируса в Китае, предсказал скорый конец вызванной им пандемии.
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