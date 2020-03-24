Пандемия COVID-19. 4 причины надеяться на ее окончание

«Первичное инфицирование вирусом SARS-CoV-2 может защитить организм от последующего воздействия, что имеет жизненно важное значение для разработки вакцины и прогноза о дальнейшем развитии пандемии», - заключили авторы исследования.

«Это настоящий прорыв в понимании того, что позволяет одолеть COVID-19. Данное открытие дает представление, чего не хватает пациентам, у которых инфекция вызвала смертельный исход», - заявила профессор Кэтрин Кедзерская, руководитель отделении микробиологии и иммунологии Института Доэрти (Австралия).

«Это все выполнимо, но требуется много усилий, организация процесс, ресурсы ... и люди, которые выздоровели от болезни COVID-19 и могут сдать кровь», - сказал в связи с этим соавтор исследования, профессор Артуро Касадевалл из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса.