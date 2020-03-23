23-03-2020 23:20 - Помогает ли вода защититься от коронавируса? Медики спорят23-03-2020 22:59 - В Черногории за распространение паники о коронавирусе задержана россиянка23-03-2020 22:31 - Нобелевский лауреат Майкл Левитт спрогнозировал скорый конец пандемии коронавируса23-03-2020 22:15 - В Сербии объявили о массовых тестированиях на коронавирус23-03-2020 21:33 - Как долго коронавирус может выживать на разных поверхностях?23-03-2020 20:04 - Доктор Мясников объяснил ситуацию с коронавирусом в Италии и сравнил ее с Россией23-03-2020 18:45 - Не вынес неволи: житель Омска нарушил карантин23-03-2020 18:11 - Доктор Рошаль назвал ситуацию с коронавирусом репетицией биологической войны23-03-2020 17:55 - Китайский врач предупредила о риске новой волны коронавируса23-03-2020 17:25 - Не повод для смеха: за шутки по поводу коронавируса будут штрафовать23-03-2020 17:17 - Румыния и Чехия сообщают о первых случаях смерти от коронавируса23-03-2020 16:23 - Ученые из Франции успешно испытали лекарство против коронавируса23-03-2020 16:14 - Каждые 6 минут умирает человек из-за коронавируса в клиниках Испании23-03-2020 15:52 - Пожилым москвичам дадут денег, только бы они сидели дома23-03-2020 15:38 - Число погибших от коронавируса в мире превысило 15 000 человек

Нобелевский лауреат Майкл Левитт спрогнозировал скорый конец пандемии коронавируса

Майкл Левитт

Авторитетный ученый, ранее давший точный прогноз о развитии вспышки коронавируса в Китае, уверенно указывает на скорый конец его пандемии в мире.

Как сообщает MedikForum.ru, работающий в Стэнфордском университете нобелевский лауреат по химии Майкл Левитт, рассуждая о перспективах пандемии нового коронавируса, заявил, что «все будет хорошо». Ученый прогнозирует скорое окончание пандемии COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, об этом информирует издание Los Angeles Times.

В феврале Майкл Левитт поделился прогнозом о сценарии развития массовой коронавирусной инфекции в Китае, и его расчеты оказались очень точными. Нобелевский лауреат указал на переломный момент распространения вируса в стране в связи с достижением своего пика и на предстоящее снижение смертности. Также он назвал наиболее вероятную цифру смертей среди заболевших (3250 человек) и общее количество зараженных (около 80 тыс. человек).

Реальное положение вещей подтвердило правильность рассуждений ученого. Вспыхнувшая в КНР пандемия коронавируса пошла там на убыль, число зараженных составило 81 тыс. человек, статистика умерших - 3,2 тыс.

Согласно новому прогнозу Майкла Левитта, спад волны нового коронавируса произойдет в США и в остальном мире – причем уже в скором времени.

«Главное, что сейчас нужно, – это контролировать панику», – сказал нобелевский лауреат.

Мнение о грядущем конце пандемии разделяют и другие специалисты. Заведующий лабораторией клеточных технологий Института общей генетики имени Вавилова Сергей Киселев высказал мнение о том, что «вирус ослабнет, и его клинические симптомы не будут проявляться так значительно, он перейдет в легкую форму». Врач Александр Мясников, в свою очередь, заметил, что у каждого вирусного заболевания существует «лимит» действия, по окончании которого вызвавший его вирус гибнет.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что доктор Мясников объяснил драматичное развитие ситуации с коронавирусом в Италии.
Теги : коронавирус
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Помогает ли вода защититься от коронавируса? Медики спорят
В Черногории за распространение паники о коронавирусе задержана россиянка
Нобелевский лауреат Майкл Левитт спрогнозировал скорый конец пандемии коронавируса