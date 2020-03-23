Нобелевский лауреат Майкл Левитт спрогнозировал скорый конец пандемии коронавируса

«Главное, что сейчас нужно, – это контролировать панику», – сказал нобелевский лауреат.

Как сообщает MedikForum.ru, работающий в Стэнфордском университете нобелевский лауреат по химии Майкл Левитт, рассуждая о перспективах пандемии нового коронавируса, заявил, что «все будет хорошо». Ученый прогнозирует скорое окончание пандемии COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, об этом информирует издание Los Angeles Times В феврале Майкл Левитт поделился прогнозом о сценарии развития массовой коронавирусной инфекции в Китае, и его расчеты оказались очень точными. Нобелевский лауреат указал на переломный момент распространения вируса в стране в связи с достижением своего пика и на предстоящее снижение смертности. Также он назвал наиболее вероятную цифру смертей среди заболевших (3250 человек) и общее количество зараженных (около 80 тыс. человек).Реальное положение вещей подтвердило правильность рассуждений ученого. Вспыхнувшая в КНР пандемия коронавируса пошла там на убыль, число зараженных составило 81 тыс. человек, статистика умерших - 3,2 тыс.Согласно новому прогнозу Майкла Левитта, спад волны нового коронавируса произойдет в США и в остальном мире – причем уже в скором времени.Мнение о грядущем конце пандемии разделяют и другие специалисты. Заведующий лабораторией клеточных технологий Института общей генетики имени Вавилова Сергей Киселев высказал мнение о том, что «вирус ослабнет, и его клинические симптомы не будут проявляться так значительно, он перейдет в легкую форму». Врач Александр Мясников, в свою очередь, заметил, что у каждого вирусного заболевания существует «лимит» действия, по окончании которого вызвавший его вирус гибнет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что доктор Мясников объяснил драматичное развитие ситуации с коронавирусом в Италии.