18-03-2020 16:53 - Глава Института Коха пояснил прогноз о двухлетней пандемии коронавируса18-03-2020 16:37 - Ученые выяснили срок жизни нового коронавируса на разных поверхностях18-03-2020 16:19 - Мэр Нью-Йорка заявил о возможном запрете выходить на улицу для 8,6 миллионов жителей18-03-2020 16:07 - В Москве за сутки зафиксировали 30 новых случаев заболевания коронавирусом18-03-2020 15:49 - Антитела выживших после коронавируса COVID-19 хотят использовать для лечения и профилактики18-03-2020 15:48 - Китайские ученые назвали эффективное лекарство от коронавируса18-03-2020 15:24 - Лыжный след коронавируса18-03-2020 15:08 - Маски не останавливают распространение коронавируса - эксперты ВОЗ18-03-2020 14:36 - Иммунная система способна сражаться с COVID-1918-03-2020 14:29 - Ученые нашли доказательства, что коронавирус не был создан в лаборатории18-03-2020 14:29 - Не только кашель и лихорадка. Вирусолог из Германии указал на новые симптомы Covid-1918-03-2020 14:07 - Переживший коронавирус Анджело Вавассори: "Два дня меня как будто не существовало"18-03-2020 14:04 - Пожилым людям посоветовали меньше выходить из дома18-03-2020 13:26 - Медики назвали продукты, повышающие сопротивление организма коронавирусу18-03-2020 13:12 - Что лучше защищает от нового коронавируса: мыло или спирт?

Глава Института Коха пояснил прогноз о двухлетней пандемии коронавируса

пандемия

Глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер объяснил, что в его прогнозе о двухлетней пандемии нового коронавируса речь идет о распространении заболевания, а не о том, сколько будут сохраняться карантинные меры.


Он отметил, что многие СМИ неправильно интерпретировали его слова о том, что пандемия может продлиться до двух лет.


«Вчера некоторые СМИ процитировали меня так, что нынешние масштабные меры контроля продлятся до двух лет. Это, конечно, неверная интерпретация. Что я хотел сказать: пандемии развиваются всегда волнами, эта пандемия тоже, может пройти два года, пока основная часть населения пройдет через COVID-19, получит иммунитет и инфекция будет остановлена», — сказал Вилер.


Ученый добавил, что предпринимаемые в настоящее время в Германии меры по сдерживанию коронавируса не могут сохраняться долгосрочно, а представляют экстремальный случай.


Вилер заявил, что вакцина против COVID-19 может появиться в начале 2021 года, но он надеется на более ранние сроки, передает РИА Новости.


Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, по всему миру заразились более 190 тысяч человек в более чем 150 странах. Около восемь тысяч человек скончались.


В России зафиксировали 114 случаев заражения коронавирусом, пять человек уже вылечились.

Теги : коронавирус, пандемия, ученые
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Глава Института Коха пояснил прогноз о двухлетней пандемии коронавируса
Ученые выяснили срок жизни нового коронавируса на разных поверхностях
Девочка погибла из-за контрафактной зарядки для телефона в Мордовии