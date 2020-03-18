Глава Института Коха пояснил прогноз о двухлетней пандемии коронавируса

Глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер объяснил, что в его прогнозе о двухлетней пандемии нового коронавируса речь идет о распространении заболевания, а не о том, сколько будут сохраняться карантинные меры.





Он отметил, что многие СМИ неправильно интерпретировали его слова о том, что пандемия может продлиться до двух лет.





«Вчера некоторые СМИ процитировали меня так, что нынешние масштабные меры контроля продлятся до двух лет. Это, конечно, неверная интерпретация. Что я хотел сказать: пандемии развиваются всегда волнами, эта пандемия тоже, может пройти два года, пока основная часть населения пройдет через COVID-19, получит иммунитет и инфекция будет остановлена», — сказал Вилер.





Ученый добавил, что предпринимаемые в настоящее время в Германии меры по сдерживанию коронавируса не могут сохраняться долгосрочно, а представляют экстремальный случай.





Вилер заявил, что вакцина против COVID-19 может появиться в начале 2021 года, но он надеется на более ранние сроки, передает РИА Новости.





Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, по всему миру заразились более 190 тысяч человек в более чем 150 странах. Около восемь тысяч человек скончались.





В России зафиксировали 114 случаев заражения коронавирусом, пять человек уже вылечились.