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В Ставропольском крае осудят врача акушер-гинеколога

В Ставропольском крае осудят врача акушер-гинеколога
На Ставрополье в городе Железноводске рассмотрят в суде уголовное дело бывшей врача акушер-гинеколога. Медика обвиняют в неосторожном причинении вреда здоровью роженицы и смерти её новорождённого ребёнка.

В пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации сообщили, что сотрудниками следственного отдела Пятигорска завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей врача акушера-гинеколога родильного отделения ГБУЗ СК «Железноводская городская больница». Женщину обвиняют в совершении преступлений по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Как стало известно МедикФорум, следствием установлено, что 16 ноября 2018 года экс-медицинский специалист принимала роды у 31-летней женщины. Медик с опозданием определила показания к проведению операции «кесарево сечение», что привело к отслойке плаценты, разрыву у роженицы шейки матки, её последующего удаления в ходе операции и смерти 29 декабря 2018 года родившегося мальчика. 

Согласно заключению экспертов, причиной смерти новорождённого ребёнка стала длительная перинатальная асфиксия, которая привела к поражению головного мозга. Здоровью роженицы причинён тяжкий вред.

Следователь с целью получения неопровержимых доказательств и установления истины провёл комплексные судебно-медицинские экспертизы, осмотрел и приобщил к материалам уголовного дела медицинские документы, провёл очные ставки, допросил более 20 свидетелей.

Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее МедикФорум сообщал, что в районной больнице Ставропольского края умерла 4-летняя девочка.
Теги : гинеколог, смерть ребенка, Ставропольский край
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