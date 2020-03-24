Минздрав назвал лекарство для лечения коронавируса
В Минздраве согласились с позицией ВОЗ и также порекомендовали лечиться от коронавируса ибупрофеном. Его можно назначать больным наряду с парацетамолом.
Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова отмечает, что здесь самое главное – строго соблюдать рекомендации врача. По словам специалиста, лишь доктор может назначить наиболее подходящий каждому пациенту препарат и предложить план лечения. Как известно, 19 марта Всемирная организация здравоохранения отказалась от своих рекомендаций не лечить коронавирусную инфекцию ибупрофеном. На данном этапе ВОЗ общается с врачами и не получает от них сведений о негативном воздействии данного препарата.
Ибупрофен – это нестероидный противовоспалительный препарат, обладающий болеутоляющим и жаропонижающим действием.
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