Минздрав назвал лекарство для лечения коронавируса

В Минздраве согласились с позицией ВОЗ и также порекомендовали лечиться от коронавируса ибупрофеном. Его можно назначать больным наряду с парацетамолом.Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова отмечает, что здесь самое главное – строго соблюдать рекомендации врача. По словам специалиста, лишь доктор может назначить наиболее подходящий каждому пациенту препарат и предложить план лечения.Ибупрофен – это нестероидный противовоспалительный препарат, обладающий болеутоляющим и жаропонижающим действием.