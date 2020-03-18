Минздрав назвал проверенное средство для профилактики коронавируса

В методических рекомендациях Министерства здравоохранения России сообщается, что взрослые могут применять спрей с веществом интерферон альфа для профилактики от коронавируса.





«Медикаментозная профилактика у взрослых: для медикаментозной профилактики COVID-19 у взрослых возможно интраназальное введение рекомбинантного интерферона альфа», – говорится в материалах, сообщает РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.