Минздрав назвал проверенное средство для профилактики коронавируса

лекарство

В методических рекомендациях Министерства здравоохранения России сообщается, что взрослые могут применять спрей с веществом интерферон альфа для профилактики от коронавируса.


«Медикаментозная профилактика у взрослых: для медикаментозной профилактики COVID-19 у взрослых возможно интраназальное введение рекомбинантного интерферона альфа», – говорится в материалах, сообщает РИА Новости.


Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Теги : коронавирус, Минздрав России, лекарство
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