ВОЗ заявила об опасности ибупрофена при лечении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения заявила, что не стоит лечиться ибупрофеном в случае подозрения на заражение covid-19. Принимать данный препарат можно только, если его прописал врач, заявил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.Представитель Всемирной организации здравоохранения подчеркнул, что они не проводили новые исследования, чтобы убедиться в том, что ибупрофен опасен при заболевании коронавирусом. Однако специалисты рекомендуют воздержаться от употребления данного препарата и заменить его на безопасный парацетамол. При этом специалисты уточняют, что ибупрофен принимать можно в том случае, если его назначил доктор.Немецкие вирусологи объяснили, почему ибупрофен может представлять опасность при заражении коронавирусом.