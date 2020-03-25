Столичные врачи назвали препараты для лечения пациентов с легкой формой коронавируса

Московские врачи установили лечение для легкой формы коронавируса: лопинавир и ритонавир, обильное питье, при высокой температуре жаропонижающие. Соответствующий приказ опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения.





«Пациенту с коронавирусной инфекцией, находящемуся на лечении дома, назначить лечение: Лопинавир+Ритонавир 400мг/100мг каждые 12 часов 14 дней. Патогенетическое лечение. Регидратирующий раствор. Обильное питье», - говорится в документе.





Кроме того, пациентам полагается симптоматическая терапия и жаропонижающие средства, парацетамол, сообщает РИА Новости.