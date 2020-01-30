Минздрав: лекарства, которые помогут от китайского коронавируса

Коронавирус из Китая посеял панику среди обычных граждан. Власти России обеспокоены распространением инфекции, даже закрыли границу между Китаем и Дальним Востоком.





На данный момент нет вакцины от коронавируса из Китая, но Минздрав опубликовал список существующих лекарств, которые могут быть эффективны в борьбе с новым коронавирусом.

Список рекомендованных лекарств для лечения коронавируса у взрослых





Рибавирин





Это противовирусное средств, быстро проникающее в клетки. Оно действует внутри инфицированных вирусом клеток, ингибирует синтез вирусной РНК, не подавляя РНК в нормально функционирующих клеток. Выпускается в виде капсул и таблеток. Также может быть в виде лиофилизата (концентрата для внутривенного введения). Минздрав рекомендовал потреблением 200 миллиграммов 2-4 раза в день на протяжении 1-2 недель (таблетки и капсулы). Инъекции используются только в реанимационном отделении, под строгим наблюдением врачей.





Добавим, что препарат использовали при лечении инфекции ТОРС в Китае, Сингапуре и других странах. При его использовании надо быть осторожнее. Существует риск побочных инфекций (анемия, гопиксемия).





Лопинавир/Ритонавир





Лопинавир является ингибитором ВИЧ-1 и ВИЧ-2 протеазы ВИЧ; Ритонавир - ингибитор аспартилпротеаз ВИЧ1 и ВИЧ-2. Производится в таблетированном виде, суспензии. При невозможности перорального употребления данных препаратов его вводят в виде суспензии через назогастральный зонд.





Комбинация рибавирина с данными препаратами может дать положительный результат, заметили в Минздраве.





Рекомбинантный интерферон бета-1b





Интерфероны – это белки, принадлежат к семейству цитокинов. Они обладают противовирусной и иммуномодулирующей активностями. Лекарство предназначено для подкожного введения. Иммунозамещающие и иммуномодулирующие лекарства могут быть эффективных при коронавирусе из Китая.





Другие виды терапии





Пациентам с симптомами нового коронавируса из Китая также показаны антимикробные препараты (амоксициллин/клавуланат, респираторные фторхинолоны – левофлоксацин, моксифлоксацин, цефалоспорины 3 и 4 поколения, карбапенемы, линезолид и другие).





Выбор антибиотиков и способ их применения проводится на основе тяжести состояния пациента, анализа факторов риска встречи с разистентными микроорганизмами, результатов диагностики.





В критическом состоянии Минздрав считает целесообразным применение ингибитор-защищенных аминопенициллинов, цефтаролина, респираторных фторхинолонов.





Рекомендована дезинтоксикационная терапия. Пить 2,5-3,5 литра воды в сутки, если нет противопоказаний. При интоксикации, дискомфорте в животе, тошноте и/или рвоте показаны энтеросорбенты. Инфузионную терапию проводят при тяжёлом состоянии больного коронавирусом.





Назначаются жаропонижающие, но только при температуре выше 38-38,5 градусов. Если имеются различные симптомы – плохая переносимость лихорадочного синдрома, головные боли, повышенное артериальное давление, выраженная тахикардия – используют данные лекарства и при низких показателях.





Профилактика коронавируса из Китая





Использовать лекарства местного применения, обладающих барьерными функциями. Своевременно обратиться в больницу при появлении первых признаков коронавируса.





Туристам, выезжающим в Китай, рекомендовано уточнять эпидемиологическую ситуацию, не посещать рынки, где продают животных, мясо, морепродукты, употреблять только бутилированную или кипяченую воду, не ходить в зоопарки и на мероприятия с участием животных. Также нужно использовать средства защиты органов дыхания, то есть маски, мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед едой. Нельзя допускать самолечение.