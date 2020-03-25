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В Китае умер первый человек от смертельного хантавируса

Первая смерть от хантавируса

В китайской провинции Юньнань скончался первый в стране человек от нового смертельного недуга - хантавируса. Летальный исход произошел, когда мужчина ехал в общественном транспорте. Медики проверили всех пассажиров, на данный момент у них не обнаружено никаких следов или симптомов хантавируса.

Заражение хантавирусом может произойти из-за укуса грызуна, однако известны случаи, когда человек заболевал хантавирусом после укуса насекомоядной летучей мыши. Пока не был зафиксирован факт передачи хантавируса от человека к человеку. Однако несколько таких случаев происходили в Чили и Аргентине.

Теги : Китай, хантавирус, грызуны, летучие мыши
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Заражение коронавирусом. Ощущения в носу могут стать признаком заболевания
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