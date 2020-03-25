В Китае умер первый человек от смертельного хантавируса

Заражение хантавирусом может произойти из-за укуса грызуна, однако известны случаи, когда человек заболевал хантавирусом после укуса насекомоядной летучей мыши. Пока не был зафиксирован факт передачи хантавируса от человека к человеку. Однако несколько таких случаев происходили в Чили и Аргентине.