В Китае умер первый человек от смертельного хантавируса
В китайской провинции Юньнань скончался первый в стране человек от нового смертельного недуга - хантавируса. Летальный исход произошел, когда мужчина ехал в общественном транспорте. Медики проверили всех пассажиров, на данный момент у них не обнаружено никаких следов или симптомов хантавируса.
Заражение хантавирусом может произойти из-за укуса грызуна, однако известны случаи, когда человек заболевал хантавирусом после укуса насекомоядной летучей мыши. Пока не был зафиксирован факт передачи хантавируса от человека к человеку. Однако несколько таких случаев происходили в Чили и Аргентине.
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