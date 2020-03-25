Ученые обнаружили новую стратегию борьбы с раком

Большинство раковых клеток можно уничтожить химиотерапией. Однако их чувствительность различна, и некоторые могут «уйти» от лечения. Именно разнообразие раковых клеток является одной из проблем.Ранее предполагалось, что оно определяется генетической изменчивостью раковых клеток. Однако теперь исследователи из Сиднейского университета обнаружили совершенно новый источник.В 2012 году команда во главе с профессором Хансом Зеллнером из Школы стоматологии Университета Сиднея опубликовала работу о том, что раковые клетки обмениваются содержимым с окружающими нормальными клетками, называемыми фибробластами, но механизм до сих пор оставался неизвестным.Результаты, опубликованные в Biophysical Journal, предложили его объяснение. Все клетки постоянно анализируют друг друга с помощью щупальцевидных клеточных проекций. Доктор Зеллнер предположил, что такой анализ позволяет инъецировать цитоплазму клеточной проекции.Зеллнер и его команда проверили эту идею, используя эксперименты на клетках, математическое и компьютерное моделирование. Они обнаружили, что раковые клетки становятся более разнообразными по размеру и форме, а также мигрируют быстрее после инъецирования проекции клеток. Важно отметить, что предварительные результаты показывают дополнительный эффект выживаемости клеток при химиотерапии.Теперь команда хочет понять, можно ли заблокировать эту функцию, чтобы повысить эффективность антиракового лечения.