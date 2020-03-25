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Ученые предложили новый способ блокировки ВПЧ

Новый способ борьбы с ВПЧ
Типы ВПЧ высокого онкогенного риска могут провоцировать развитие нескольких видов рака. Чаще всего встречается рак шейки матки, который является одной из главных причин смерти женщин от рака.

На данный момент существуют вакцины от ВПЧ, которые является первой линией защиты от вируса, однако ученые продолжают искать варианты дополнительного сдерживания.

Новое исследование Йельского онкологического центра (YCC) демонстрирует принципиально новый биологический подход, который может остановить распространение ВПЧ. Метод при этом может быть использован не только для лечения ВПЧ, но и других вирусов, а также невирусных инфекций, которые на данный момент причисляются к неизлечимым.

«Мы обнаружили, что очень короткие пептиды (фрагменты белка) могут блокировать вирус ВПЧ, не позволяя ему заражать другие клетки. Внутриклеточный перенос вируса может стать целью нового подхода»», - рассказывает старший автор Дэниел ДиМайо, доктор медицинских наук, заместитель директора YCC.
Теги : ВПЧ, рак шейки матки
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Ученые предложили новый способ блокировки ВПЧ
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