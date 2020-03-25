В США одобрили первое лекарство от COVID-19
Теперь врачи в Америке могут лечить самых тяжелых больных с помощью плазмы крови. Ее необходимо добывать от тех, кто поправился после коронавируса
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) во вторник дало добро на использование плазмы пациентов, поправившихся после COVID-19, для лечения самых тяжелых больных с коронавирусом. Речь только о тех, кто находится в критическом состоянии и нуждается в использовании искусственной вентиляции легких. Плазма крови содержит антитела, которые вырабатываются в организме человека для противодействия вирусу. Активные переливания этой плазмы в организм тяжелого больного помогают ему усилить иммунную реакцию на инфекцию и одолеть патоген.
Переливания плазмы используются медициной не первый век, и медики Китая активно применяли эту методику для борьбы с COVID-19. Масштабное использование этого метода сдерживается по одной причине - нет такого большого числа поправившихся после коронавируса доноров. Именно поэтому плазма тех, кто все-таки подходит для этих целей, будет использоваться только для лечения самых тяжелых пациентов. Днем ранее губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что эта методика станет применяться для самых тяжелых больных, и теперь FDA дало добро, пишет The Daily Mail.
Напомним, что подавляющее большинство людей, столкнувшихся с COVID-19, переносят вирус без всяких симптомов или как легкую простудную болезнь. У небольшого числа вирус протекает тяжелее, но главную опасность он представляет для хронических больных с диабетом, ХОБЛ, опухолями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также для лиц старше 65 лет. Здесь уровень смертности может достигать 8% в некоторых случаях. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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