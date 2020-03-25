Дональд Трамп откроет Америку к Пасхе
Американский президент вновь заявил, что не позволит ради профилактики "обычной простуды" уничтожить первую экономику планеты. Он готов отменить карантин уже к Пасхе, которая в США будет отмечаться 12 апреля.
Американский президент долго не верил в высокие показатели смертности от коронавируса и не желал вводить карантин в стране, но все-таки сделал это под давлением общественности. Однако теперь американский президент полностью солидарен с ведущими экономическими изданиями США, которые пишут, что жесткие меры уничтожают американскую экономику, и через пару месяцев наступит полный крах. Карантин может разрушить тысячи компаний, сделав безработными миллионы людей, что спровоцирует новую Великую депрессию. А она сама по себе убьет гораздо больше американцев, чем любые коронавирусные эпидемии.
"Лекарство не должно быть хуже самой болезни", - постоянно заявляет Трамп. Он заявил, что отменит карантин к Пасхе, которая в США будет отмечаться 12 апреля. Президент требует, чтобы американцы "вернулись на работу" и перестали бояться химеры коронавируса. "У нас каждый год умирают тысячи людей от гриппа, но из-за этого мы не останавливаем страну", - заявил Трамп. В этом он полностью противоречит своим советникам в области медицины. "Если слушать врачей, то нужно закрыть вообще весь мир, - иронично прокомментировал президент США их рекомендации. - И лучше года на два. Но мы не можем себе этого позволить".
ВОЗ полагает, что США станут новым эпицентром распространения COVID-19. Количество подтвержденных случаев в Америке стремительно растет, и по этому показателю она уже на третьем месте после Китая и Испании, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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