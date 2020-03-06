ВОЗ заинтересовалась заболеванием собаки коронавирусом в Гонконге

"Мы знаем о том, что выявлено заражение коронавирусом у собаки в Гонконге. Мы работаем с партнерами в Гонконге, чтобы выяснить обстоятельства. Наши специалисты пока не нашли доказательств, что домашние животные являются драйвером распространения этой вспышки", - рассказала представитель ВОЗ журналистам.

Напомним, власти Гонконга сообщили о первом случае передачи коронавируса от человека собаке 28 февраля текущего года. Тесты подтвердили, что животное заразилось именно коронавирусом нового типа.