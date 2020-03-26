Россияне будут проходить медосмотры дистанционно при эпидемиях

Для осуществления медицинских осмотров в дистанционном режиме медики будут использовать телемедицинские технологии. Текущее законодательство позволяет применять эти технологии только для проведения консультаций о профилактике, диагностики и мониторинга состояния здоровья пациента, а также для принятия решения о необходимости проведения очного приема.Примечательно, что сейчас врачи не имеют права поставить диагноз и назначить лечение дистанционно. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что прибегать к такому методу постановки диагноза будут только во время сложных эпидемиологических ситуаций, чтобы обезопасить врачей, а также снизить количество времени, необходимое на осмотр пациента.