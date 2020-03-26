26-03-2020 05:00 - Заражение коронавирусом. Врачи просят запомнить ключевые характеристики COVID-1926-03-2020 03:51 - Глава ВОЗ призвал мир "атаковать коронавирус"26-03-2020 01:43 - От коронавируса можно спастись препаратом от малярии26-03-2020 00:49 - За сутки в Испании умерло рекордное количество больных COVID-1926-03-2020 00:29 - Малышева рассказала, как в России будет развиваться ситуация с коронавирусом25-03-2020 23:59 - Число зараженных коронавирусом в мире превысило 414 тысяч, умерли более 18 тысяч человек25-03-2020 23:41 - Доктор Мясников назвал способ не заразиться коронавирусом25-03-2020 23:29 - Ученые проанализировали возможность передачи коронавируса через укусы комаров25-03-2020 23:18 - На время нерабочей недели все кафе и рестораны в Москве закроют25-03-2020 23:04 - В США офтальмологи сообщили о новом симптоме заражения коронавирусом25-03-2020 22:15 - Немецкий врач-пульмонолог назвал поездки на велосипеде спасением для легких во время карантина25-03-2020 21:59 - Льва Лещенко перевели в реанимацию25-03-2020 21:51 - Пережившая инсульт 90-летняя американка смогла вылечиться от коронавируса25-03-2020 21:36 - Нарушитель карантина разбил кирпичом голову женщине-полицейскому во Франции25-03-2020 21:10 - Владимир Винокур рассказал о состоянии госпитализированного Льва Лещенко

Ученые сделали неожиданный вывод о том, как ощущается потепление

Холодовые рецепторы - ключ к ощущению тепла
Команда неврологов из Центра молекулярной медицины им. Макса Делбрюка при Обществе Гельмгольца (MDC) неожиданно обнаружила механизм, по которому мыши воспринимают ощущение тепла. Удивительно, но решающее значение в осознании этого ощущения имели холодовые рецепторы.

«Когда мы берем чашку кофе в руки, мы можем почувствовать тепло, это происходит потому активируются нейроны, чувствующие тепло и инактивируются другие», - рассказывает Рикардо Парисио-Монтезинос, соавтор статьи и нейробиолог из MDC.


Способность мышей воспринимать безболезненные изменения температуры не была тщательно исследована. В ходе ряда поведенческих экспериментов ученые обнаружили, что мыши считывают изменения температуры также хорошо, как и люди.

Ученые заблокировали путь передачи данных от холодовых рецепторов, в результате мыши не отреагировали на повышение температуры.
Теги : рецепторы
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Расстройство сна связали с изменения в мозге
Ученые сделали неожиданный вывод о том, как ощущается потепление
Микроблейдинг бровей: особенности процедуры, уход за волосками