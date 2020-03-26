Ученые сделали неожиданный вывод о том, как ощущается потепление

«Когда мы берем чашку кофе в руки, мы можем почувствовать тепло, это происходит потому активируются нейроны, чувствующие тепло и инактивируются другие», - рассказывает Рикардо Парисио-Монтезинос, соавтор статьи и нейробиолог из MDC.

Команда неврологов из Центра молекулярной медицины им. Макса Делбрюка при Обществе Гельмгольца (MDC) неожиданно обнаружила механизм, по которому мыши воспринимают ощущение тепла. Удивительно, но решающее значение в осознании этого ощущения имели холодовые рецепторы.Способность мышей воспринимать безболезненные изменения температуры не была тщательно исследована. В ходе ряда поведенческих экспериментов ученые обнаружили, что мыши считывают изменения температуры также хорошо, как и люди.Ученые заблокировали путь передачи данных от холодовых рецепторов, в результате мыши не отреагировали на повышение температуры.