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Из-за угрозы коронавируса депутаты просят официально разрешить лечить людей на расстоянии

Из-за угрозы коронавируса депутаты просят официально разрешить лечить людей на расстоянии

У Алана Чумака и доктора Кашпировского появятся последователи.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин и члены Совета Федерации предложили узаконить право оказания медицинской помощи с помощью телемедицины. Правда переходить на такие методы лечения можно будет только в условиях ЧС, например, возникновения угрозы распространения опасной инфекции.

«В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, правительство Российской Федерации вправе устанавливать иные особенности и порядки оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий», — говорится в законопроекте, опубликованном в электронной базе Госдумы.

В пояснительной записке уточняется, что телемедицинские технологии, то есть консультации врача с помощью интернета, можно использовать только после очного осмотра пациента. Их нельзя применять для постановки первичного диагноза и назначения лечения дистанционно.

«Реализация законопроекта позволит правительству Российской Федерации в период эпидемии и чрезвычайных ситуаций в условиях возникновения дефицита медицинских работников вносить оперативные изменения в порядки оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий, что повысит доступность медицинской помощи для населения», — пояснили актуальность своего предложения авторы законопроекта.

Ранее сообщалось, что в столичных ЗАГСах всем парам, подающим или подавшим заявления на регистрацию отношений, настоятельно рекомендуют отложить дату бракосочетания до окончания режима повышенной готовности. Особенно это касается лиц, которые недавно вернулись из поездок в страны, в которых сейчас отмечается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в связи с коронавирусом.
Теги : лечение на расстоянии, онлайн лечение, телемедицина
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