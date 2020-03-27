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Названы препараты, которые могут стать причиной заражения коронавирусом

Препараты, которые увеличивают вероятность заражения коронавирусом

Университет штата Луизиана в США провел исследование, которое показало наиболее опасные препараты для людей пожилого возраста. Ученые хотели выяснить, какие лекарства оказывают самое губительное воздействие на организм человека и могут привести к заражению COVID-19.

Оказалось, что прием ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента и блокаторов рецепторов ангиотензина способствует увеличению шанса заражения коронавирусом. Примечательно, что такие препараты обычно рекомендуют пожилым людям для снижения риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

"Поскольку пациенты, получающие ингибиторы АПФ и БРА, будут иметь увеличенное количество рецепторов АПФ2 в своих легких, они могут подвергаться повышенному риску тяжелых исходов заболевания из-за инфекций, вызванных SARS-CoV-2", - пояснили ученые.

Открытие специалистов подтверждает статистика заболеваемости более тысячи человек в Китае за период с 11 декабря по 29 января 2020 года.
Теги : коронавирус, пандемия, препараты
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