Врачи объяснили, почему детям и подросткам коронавирус не страшен

Эксперты установили, что наиболее уязвимы для вируса люди, имеющие какие-либо хронические заболевания. Такими заболеваниями могут быть, например, диабет или астма. Что касается вопроса передачи вируса от беременной женщины плоду, то специалисты еще не изучили этот вопрос досконально.В последнее время все чаще слышатся заявления о том, что вскоре коронавирус превратится в обычную сезонную инфекцию и будет свирепствовать каждую осень и зиму, как это делает большинство других вирусов. Однако, по последним данным почти 20% подтвержденных случаев заражения коронавирусом определяются как тяжелые. Показатель смертности от штамма Covid-19 равен 2%.