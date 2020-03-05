Врачи объяснили, почему детям и подросткам коронавирус не страшен
Специалисты установили, что степень риска заражения коронавирусом в каждой возрастной категории разная. Как показывает статистика, самый маленький риск инфицирования у детей до 10 лет и подростков до 19 лет.
Эксперты установили, что наиболее уязвимы для вируса люди, имеющие какие-либо хронические заболевания. Такими заболеваниями могут быть, например, диабет или астма. Что касается вопроса передачи вируса от беременной женщины плоду, то специалисты еще не изучили этот вопрос досконально.
В последнее время все чаще слышатся заявления о том, что вскоре коронавирус превратится в обычную сезонную инфекцию и будет свирепствовать каждую осень и зиму, как это делает большинство других вирусов. Однако, по последним данным почти 20% подтвержденных случаев заражения коронавирусом определяются как тяжелые. Показатель смертности от штамма Covid-19 равен 2%.
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