Малышев: у 80% зараженных коронавирусом заболевание проходит само

"Летом эпидемия может пойти на спад", - с уверенностью сказал медик.

"У 80% пациентов, пораженных коронавирусом, заболевание проходит само. Достаточно бывает самоизоляции и рекомендаций врача-специалиста. Но так бывает в том случае, если у заболевшего организм здоровый", - добавил вирусолог.

Сейчас Малышев является ведущим специалистом Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Гамалеи Н.Ф. Ранее вирусолог возглавлял Первую инфекционную больницу, был главным внештатным инфекционистом Департамента здравоохранения Москвы.