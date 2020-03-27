Малышев: у 80% зараженных коронавирусом заболевание проходит само
Многих интересует дальнейший сценарий распространения коронавируса нового типа в России. Издание "Московский комсомолец" решило поинтересоваться, как будет вести себя COVID-19 летом и что может ожидать россиян в этот период у опытнейшего вирусолога Николая Малышева.
Сейчас Малышев является ведущим специалистом Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Гамалеи Н.Ф. Ранее вирусолог возглавлял Первую инфекционную больницу, был главным внештатным инфекционистом Департамента здравоохранения Москвы.
"Летом эпидемия может пойти на спад", - с уверенностью сказал медик.
"У 80% пациентов, пораженных коронавирусом, заболевание проходит само. Достаточно бывает самоизоляции и рекомендаций врача-специалиста. Но так бывает в том случае, если у заболевшего организм здоровый", - добавил вирусолог.
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