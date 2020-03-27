Названы опасные болезни, которые нельзя лечить самостоятельно

Большинство людей не знают о том, что такого заболевания как "дисбактериоз" не существует, но они упорно продолжают его лечить. Обычно они принимают препараты для "улучшения микрофлоры" желудочно-кишечного тракта. Однако медики предупреждают, что это не отдельный недуг, а лишь симптом, который может указывать на наличие опасных воспалительных процессов в организме. Чтобы их обнаружить и нейтрализовать - нужно обращаться к врачам и проходить комплексное обследование.К медикам нужно обращаться и при хроническом простатите, поскольку этот диагноз очень часто ставится, что называется "не глядя". За ним могут скрываться заболевания мочеполовой системы, такие как: опухоль яичек, мочекаменная болезнь и т.д.Практический каждый знает симптомы остеохандроза - головокружения и боль в шее. Поэтому этот диагноз люди ставят себе самостоятельно, а затем начинают "лечение". Но боль в спине может вызываться тысячами причин, среди которых: опухоль, артроз, сколиоз, грыжа позвоночника и другие.