Ученые определили, почему худые считают толстых менее человечными

Ожирение становится основной причиной онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. И это далеко не все проблемы полных людей. В большинстве случаев у них развиваются различные психологические недуги, связанные с чувством стыда за своей внешний вид.Примечательно, что с 1975 года количество людей с ожирением на планете увеличилось в три раза. Это показывает статистика Всемирной организации здравоохранения. Во многих европейских странах, а также США, через несколько лет количество людей, страдающих лишним весом, превысит число худых жителей.