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Ученые определили, почему худые считают толстых менее человечными

Худые негативно относятся к полным

Стройные люди воспринимают полных менее развитыми и человечными. Это показали многочисленные исследования ученых из Университета Ливерпуля. Именно из-за этого наблюдается дискриминация людей с большим весом и ожирением. По мнению исследователей, полных людей винят в том, что они не следят за своим здоровьем и весом, а также не отдают себе отчет в том, насколько опасным является лишний вес.

Ожирение становится основной причиной онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. И это далеко не все проблемы полных людей. В большинстве случаев у них развиваются различные психологические недуги, связанные с чувством стыда за своей внешний вид.

Примечательно, что с 1975 года количество людей с ожирением на планете увеличилось в три раза. Это показывает статистика Всемирной организации здравоохранения. Во многих европейских странах, а также США, через несколько лет количество людей, страдающих лишним весом, превысит число худых жителей.
Теги : ожирение, лишний вес, человечность, осуждение, психологические расстройства
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