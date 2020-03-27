27-03-2020 07:12 - Искусственный интеллект может обнаружить COVID-19 на снимках компьютерной томографии27-03-2020 07:00 - Противомалярийный препарат не смог показать хороших результатов при лечении коронавируса27-03-2020 05:20 - Коронавирус у детей может дать тяжелые симптомы. Случай 10-летней девочки из Великобритании27-03-2020 03:50 - Ногти могут стать одним из самых быстрых распространителей вируса27-03-2020 03:15 - В США создан тест на коронавирус, который показывает результат через 15 минут27-03-2020 02:11 - Спецпоезд вывезет россиян из Киева на родину27-03-2020 01:58 - Трамп рассказал, о чём говорили лидеры "Большой двадцатки"27-03-2020 01:51 - Меркель не хватает человеческого общения на карантине27-03-2020 01:35 - США стали лидером по количеству инфицированных коронавирусом27-03-2020 01:28 - Проблемы с сердцем снижают шансы пациентов с коронавирусом на выздоровление27-03-2020 01:13 - Можно ли с обувью занести в дом коронавирус?27-03-2020 01:03 - Евросоюз согласен на "любую помощь" в борьбе с коронавирусом27-03-2020 00:57 - Кому нужно пройти тест на коронавирус в первую очередь27-03-2020 00:49 - 80 тысяч человек оказались заражены коронавирусом в США27-03-2020 00:40 - Малышев: у 80% зараженных коронавирусом заболевание проходит само

Искусственный интеллект может обнаружить COVID-19 на снимках компьютерной томографии

Искусственный интеллект поможет определить COVID-19 по КТ-снимкам
Искусственный интеллект позволяет обнаруживать COVID-19, болезнь, вызываемую новым коронавирусом, и дифференцировать ее от внебольничной пневмонии по снимкам компьютерной томографии (КТ) грудной клетки. Такие данные были получены в исследовании, опубликованном в Radiology.

Лин Ли из Народной больницы Хуанпи в Ухани, Китай и его коллеги разработали полностью автоматическую схему для выявления COVID-19 с помощью КТ грудной клетки в ретроспективном исследовании. Для извлечения визуальных особенностей из объемных КТ-обследований грудной клетки была разработана нейронная сеть глубокого обучения для определения COVID-19. Чтобы проверить надежность модели, были включены КТ при внебольничной пневмонии и другие снимки без заболевания.

Набор данных включал 4356 КТ-обследований грудной клетки от 3322 пациентов, сделанных в шести больницах в период с августа 2016 года по февраль 2020 года. Исследователи обнаружили, что модель смогла правильно определить COVID-19 на снимках с точностью 96%. Внебольничная пневмония определялась с точностью 92%.

«В данном исследовании не рассматривалась возможность классификации заболевания по степени тяжести», - пишут авторы. «Следующим шагом может стать не только определение присутствия COVID-19, но и степени тяжести, чтобы дополнительно поможет в мониторинге и лечении пациентов».
Теги : коронавирус, искусственный интеллект, томография
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Ученые обнаружили липид, который помогает восстанавливать роговицу
Иглоукалывание может помочь в лечении мигрени
Физическая активность с раннего возраста может быть полезной для детей с нарушениями развития