Италия готовиться к повторению "северного сценария" распространения коронавируса на бедном юге страны

«Следующие 10 дней станут для нас адом», - заявил губернатор Винченцо де Лука в открытом письме премьер-министру Джузеппе Конте.

«Крематории не смогли справиться»

«Большое количество жертв означает, что крематорий Бергамо не может справиться сам по себе», - сказал мэр Джорджио Гори.

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