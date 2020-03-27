Италия готовиться к повторению "северного сценария" распространения коронавируса на бедном юге страны
Итальянское правительство обеспокоено распространением северного кризиса коронавируса на гораздо менее развитый юг. Глава региона предупредил о «драматическом взрыве» инфекций, основанном на тенденциях этой недели.
«Следующие 10 дней станут для нас адом», - заявил губернатор Винченцо де Лука в открытом письме премьер-министру Джузеппе Конте.
Число официально зарегистрированных смертей в "Кампании", третьего региона по численности населения Италии, выросло с 29 в воскресенье до 83 в четверг.
«Крематории не смогли справиться»На севере страны бесконечный поток жертв заставил Бергамо отправлять еще больше тел в менее загруженные крематории в соседних городах.
«Большое количество жертв означает, что крематорий Бергамо не может справиться сам по себе», - сказал мэр Джорджио Гори.
Мэр сказал, что город получил 113 урн с пеплом, которые были отправлены для кремации ранее на этой неделе.
СтатистикаПоследние данные Италии подтверждают, что коронавирус COVID-19 в подавляющем большинстве случаев, коронавирус убивает пожилых и больных. Данные из первых 5 542 смертельных случаев в Италии показывают, что 98,6 процента жертв уже страдали от одного заболевания. В половине случаев, пациенты имели три и более заболеваний.
29,1% жертв - женщины. Неравенство наблюдается и в других регионах, что озадачивает врачей по всему миру.
В Италии показатель смерти среди подтвержденной случаев коронавируса -10,1%, что значительно выше, чем в странах с широким тестированием, например в Южной Корее. Средний возраст погибших составлял 78 лет.
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