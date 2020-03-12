ВОЗ объявила коронавирус пандемией: "Мы призываем страны принять агрессивные меры"

«Мы каждый день призываем страны принять срочные и агрессивные меры. Мы громко и четко прозвенели сигнал тревоги», - сказал Тедрос Адханом Гебреесус, глава ВОЗ. - Страны еще могут изменить ход эпандемии. Если они обнаруживают, проверяют, обрабатывают, изолируют, отслеживают и мобилизуют людей в ответ. Мы глубоко обеспокоены тревожными уровнями распространения и тревожными уровнями бездействия».

Италия и Иран - новые очаги коронавируса

«Они страдают, но я гарантирую, что другие страны скоро окажутся в такой ситуации», - сказал Майк Райан, глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

Возможное возвращение эпицентра в Китай