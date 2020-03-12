ВОЗ объявила коронавирус пандемией: "Мы призываем страны принять агрессивные меры"
Выразив тревогу как по поводу растущих инфекций, так и по поводу медленных действий правительства, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила, что глобальный коронавирусный кризис стал пандемией, но также сказала, что странам еще не поздно действовать.
«Мы каждый день призываем страны принять срочные и агрессивные меры. Мы громко и четко прозвенели сигнал тревоги», - сказал Тедрос Адханом Гебреесус, глава ВОЗ. - Страны еще могут изменить ход эпандемии. Если они обнаруживают, проверяют, обрабатывают, изолируют, отслеживают и мобилизуют людей в ответ. Мы глубоко обеспокоены тревожными уровнями распространения и тревожными уровнями бездействия».
Италия и Иран - новые очаги коронавирусаВОЗ добавила, что Иран и Италия являются новыми линиями борьбы с коронавирусом.
«Они страдают, но я гарантирую, что другие страны скоро окажутся в такой ситуации», - сказал Майк Райан, глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.
Италия ввела еще более жесткие ограничения на повседневную жизнь и полностью закрыла страну. Премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что рассмотрит просьбы Ломбардии, наиболее пострадавшего региона Италии, ужесточить и без того исключительную антивирусную блокировку, которая была распространена по всей стране во вторник. Ломбардия хочет закрыть несущественные предприятия и сократить общественный транспорт.
Возможное возвращение эпицентра в КитайКитай беспокоится, что коронавирус может вернуться из-за границы. Городское правительство Пекина объявило, что все иностранные посетители будут помещены в карантин на 14 дней. Из 24 новых случаев, о которых Китай сообщил в среду, пять человек прибыли из Италии и один из США.
Напомним, что в Китае было инфицировано 81 000 человек, из которых 3000 погибли.
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