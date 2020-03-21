Италия может прибегнуть к развертыванию армии для обеспечения карантина из-за коронавируса

«В ближайшие 24–48 часов возможны новые ограничения», - заявил в пятницу министр по региональным вопросам Италии Франческо Бочча, сославшись на возможность запрета мероприятий на открытом воздухе.

Мэры призывают центральное правительство использовать армию

«К сожалению, сегодня статистика не идет в правильном направлении, ни с точки зрения новых инфекций, ни с точки зрения смертности», - заявил президент Ломбардии Аттилио Фонтана на пресс-конференции в пятницу.

«Я пытался убедить его, что мы должны принять более строгие меры, - сказал Фонтана в четверг телеканалу La7, имея в виду разговор с Конте. - Мы больше не можем шутить».