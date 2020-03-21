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Италия может прибегнуть к развертыванию армии для обеспечения карантина из-за коронавируса

Италия может прибегнуть к развертыванию армии для обеспечения карантина из-за коронавируса

Правительство Италии заявило в пятницу 20 марта, что рассматривает введение дальнейших ограничений на население, включая развертывание армии, поскольку страна не может сдержать распространение коронавируса. В Италии самое большое количество смертей от коронавируса в мире - в четверг страна превзошла Китай с 427 смертями за сутки, а общее число погибших составило 3405 человек.

«В ближайшие 24–48 часов возможны новые ограничения», - заявил в пятницу министр по региональным вопросам Италии Франческо Бочча, сославшись на возможность запрета мероприятий на открытом воздухе.

Мэры призывают центральное правительство использовать армию

Главы регионов на севере - самой богатой и разрушенной вирусом Италии - оказывают давление на премьер-министра Джузеппе Конте, чтобы более жестко пресекать передвижение людей, призывая к развертыванию армии для обеспечения соблюдения этих мер.
«К сожалению, сегодня статистика не идет в правильном направлении, ни с точки зрения новых инфекций, ни с точки зрения смертности», - заявил президент Ломбардии Аттилио Фонтана на пресс-конференции в пятницу.

Фонтана попросила Конте закрыть все частные и государственные офисы, кроме основных, а также строительные площадки, и жестче обходиться с людьми, которые продолжают нарушать карантин.
«Я пытался убедить его, что мы должны принять более строгие меры, - сказал Фонтана в четверг телеканалу La7, имея в виду разговор с Конте. - Мы больше не можем шутить».

Члены китайского Красного Креста, находящиеся в Ломбардии, чтобы помочь с кризисом, отметили, что меры, принятые в Италии, не соответствуют тому, что необходимо для сдерживания пандемии коронавируса.

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Теги : коронавирус
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