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У сотрудницы администрации президента нашли коронавирус

У сотрудницы администрации президента нашли коронавирус

Сотрудников администрации президента еще два дня назад стали проверять на коронавирус, а сегодня появился первый результат. Положительный тест на COVID-19 дала сотрудница управления государственных наград Кристина Битаева.

Выяснилось, что сотрудница администрации президента была в командировке в Испании в конце февраля, однако где именно она заразилась, в Испании или уже в России, выяснить пока не удалось.

Также сообщается, что все командировки Кристины Битаевой отменены, но необходимо пройти повторный тест, чтобы диагноз был поставлен окончательно - бывают и ложноположительные результаты.

Напомним, что за последние сутки в России выявлено 196 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее количество заболевших составило 1036 человек. Новых инфицированных обнаружили в 16 регионах РФ, но эпицентром коронавирусной инфекции стала Москва - 157 новых зараженных.

Пополнилось и число жертв: умерла 70-летняя жительница Москвы, которая в течении 5 дней пыталась лечиться самостоятельно. Медики сообщают, что у нее был сахарный диабет, терминальная стадия почечной недостаточности и ряд других хронических заболеваний.


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Теги : коронавирус в России
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