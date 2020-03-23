Количество заболевших COVID-19 в России увеличилось на 61 человека

"За последние сутки в России зарегистрирован 61 случай коронавирусной инфекции в 6 регионах", - отметили в штабе.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Москве - 57 человек. Также случаи заболевания отмечены в Брянской, Новгородской и Архангельской областях (по 1 человеку на регион), Удмуртии и Кировской области (по 2 человека на регион).Примечательно, что за последние сутки в России не зафиксировано не одного случая передачи инфекции. Все зараженные являются туристами, ранее прибывшими из стран со сложной эпидемиологической ситуацией. Всего в РФ излечились от COVID-19 16 человек.Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что в стране планируют ужесточить карантин, однако представители Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом опровергли эту информацию.