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Количество заболевших COVID-19 в России увеличилось на 61 человека

Коронавирус в России

За последние сутки в России увеличилось количество инфицированных новым типом коронавируса на 61 человека. По состоянию на конец дня 22 марта, общее количество зараженных в стране составило 367 человек. Это один из самых маленьких показателей среди других стран мира. Ежедневную статистику привел Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России зарегистрирован 61 случай коронавирусной инфекции в 6 регионах", - отметили в штабе.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Москве - 57 человек. Также случаи заболевания отмечены в Брянской, Новгородской и Архангельской областях (по 1 человеку на регион), Удмуртии и Кировской области (по 2 человека на регион).

Примечательно, что за последние сутки в России не зафиксировано не одного случая передачи инфекции. Все зараженные являются туристами, ранее прибывшими из стран со сложной эпидемиологической ситуацией. Всего в РФ излечились от COVID-19 16 человек.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что в стране планируют ужесточить карантин, однако представители Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом опровергли эту информацию.
Теги : коронавирус, Россия, пандемия
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