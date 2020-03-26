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За сутки в Испании умерло рекордное количество больных COVID-19

Коронавирус в Испании

По состоянию на 25 марта, в Испании было зарегистрировано 47,6 тысяч случаев заболевания новым типом коронавируса. За последние сутки в стране от опасного недуга умерло рекордное количество людей - 738. Всего в Испании от COVID-19 скончались 3,4 тысячи человек.

Примечательно, что Испания уже превзошла Китая по числу погибших от коронавируса нового типа. В Поднебесной за всё время эпидемии COVID-19 скончались 3281 человек.

Министерство здравоохранения Испании сообщает, что наибольшее количество заболевших наблюдается в автономном сообществе Мадрид - 14597 человек. На втором месте по числу инфицированных идёт Каталония - более 10 тысяч человек.

Испания также остается второй страной в Европе по количеству зарегистрированных случаев заболевания. Превосходит её только Италия, где, по официальным данным, заразились коронавирусом почти 70 тысяч человек.
Теги : коронавирус, пандемия, Испания, рекорд
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За сутки в Испании умерло рекордное количество больных COVID-19
Малышева рассказала, как в России будет развиваться ситуация с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 414 тысяч, умерли более 18 тысяч человек