За сутки в Испании умерло рекордное количество больных COVID-19
По состоянию на 25 марта, в Испании было зарегистрировано 47,6 тысяч случаев заболевания новым типом коронавируса. За последние сутки в стране от опасного недуга умерло рекордное количество людей - 738. Всего в Испании от COVID-19 скончались 3,4 тысячи человек.
Примечательно, что Испания уже превзошла Китая по числу погибших от коронавируса нового типа. В Поднебесной за всё время эпидемии COVID-19 скончались 3281 человек.
Министерство здравоохранения Испании сообщает, что наибольшее количество заболевших наблюдается в автономном сообществе Мадрид - 14597 человек. На втором месте по числу инфицированных идёт Каталония - более 10 тысяч человек.
Испания также остается второй страной в Европе по количеству зарегистрированных случаев заболевания. Превосходит её только Италия, где, по официальным данным, заразились коронавирусом почти 70 тысяч человек.
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