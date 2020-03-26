За сутки в Испании умерло рекордное количество больных COVID-19

Примечательно, что Испания уже превзошла Китая по числу погибших от коронавируса нового типа. В Поднебесной за всё время эпидемии COVID-19 скончались 3281 человек.Министерство здравоохранения Испании сообщает, что наибольшее количество заболевших наблюдается в автономном сообществе Мадрид - 14597 человек. На втором месте по числу инфицированных идёт Каталония - более 10 тысяч человек.Испания также остается второй страной в Европе по количеству зарегистрированных случаев заболевания. Превосходит её только Италия, где, по официальным данным, заразились коронавирусом почти 70 тысяч человек.