28-03-2020 13:05 - Росгвардия будет искать пенсинеров на улицах Москвы и лишать 2000р. за несоблюдение карантина28-03-2020 13:01 - На Кубани уволили главного фтизиатра края, скрывшего свою поездку в Доминикану во время эпидемии коронавируса28-03-2020 12:49 - 4 средства, которые эффективно удаляют коронавирус с поверхностей28-03-2020 12:34 - Поможет ли промывание носа от коронавируса28-03-2020 12:09 - На Украине умершего от коронавируса просто выбросили за дверь в мешке28-03-2020 11:51 - Трамп приводит в действие закон военного времени, чтобы приказать General Motors производить аппараты ИВЛ28-03-2020 11:47 - Из-за коронавируса повысился спрос на золото28-03-2020 11:25 - Роспотребнадзор рассказал, где можно гулять с детьми во время эпидемии коронавируса28-03-2020 11:20 - Печальный рекорд: в США зарегистрировано боле 100 000 случаев коронавируса28-03-2020 11:01 - Владимир Путин предрек скорую победу России над коронавирусом28-03-2020 10:45 - Город Ухань частично снимает запрет на поездки после двух месяцев полной изоляции28-03-2020 10:24 - В Ростовской области подтвердился второй случай коронавируса28-03-2020 09:09 - Минздрав предупреждает - коронавирус смертельно опасен для беременных28-03-2020 06:10 - COVID-19. Эксперт назвал симптомы заражения первой и последующих областей тела27-03-2020 23:41 - Эксперты рассказали, как лучше стирать одежду в условиях эпидемии COVID-19

Трамп приводит в действие закон военного времени, чтобы приказать General Motors производить аппараты ИВЛ

Трамп приводит в действие закон военного времени, чтобы приказать General Motors производить аппараты ИВЛ

Президент США Дональд Трамп издал федеральный приказ в пятницу 26 марта, чтобы заставить автогиганта General Motors производить аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких), так как поставки важнейшего в эпоху пандемии коронавируса оборудования недостаточны, а количество заражений растет по всей стране.

Трамп призвал редко используемый "Закон об оборонном производстве", чтобы приказать General Motors ускорить выполнение обязательств по производству аппаратов ИВЛ на одном из своих автозаводов после задержек в переговорах.

Закон, предназначенный для использования в военное время для управления частным бизнесом для производства для нужд обороны, позволит Белому дому требовать от General Motors «принимать, выполнять и определять приоритеты федеральных контрактов на аппараты ИВЛ», говорится в заявлении Трампа.

«Наши переговоры с General Motors относительно их способности поставлять аппараты ИВЛ были продуктивными, но наша борьба с коронавирусом является слишком срочной, чтобы позволить компромиссному процессу заключения контрактов продолжать нормальный ход», - сказал Трамп. - GM терял время. Сегодняшние действия помогут обеспечить быстрое производство аппаратов ИВЛ, которые спасут жизни американцев».

Ранее в тот же день Трамп в твиттере потребовал, чтобы и General Motors, и его конкурент "Форд" быстро работали над изготовлением аппаратов ИВЛ. General Motors быстро ответили, что компания заключила сделку с производителем медицинского оборудования Ventec Life Systems на строительство оборудования для интенсивной терапии на своем автозаводе в Кокомо и, вероятно, сможет начать поставки в следующем месяце. Но Белый Дом остался недоволен ответом и через четыре часа перешел к введению закона военного времени.

Следите за актуальными новостями о коронавирусе на Медикфорум в режиме онлайн.
Теги : аппарат ИВЛ, США, коронавирус
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Под Новосибирском начнут производство компонентов противомаляйных препаратов
Росгвардия будет искать пенсинеров на улицах Москвы и лишать 2000р. за несоблюдение карантина
На Кубани уволили главного фтизиатра края, скрывшего свою поездку в Доминикану во время эпидемии коронавируса