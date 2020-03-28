Трамп приводит в действие закон военного времени, чтобы приказать General Motors производить аппараты ИВЛ

«Наши переговоры с General Motors относительно их способности поставлять аппараты ИВЛ были продуктивными, но наша борьба с коронавирусом является слишком срочной, чтобы позволить компромиссному процессу заключения контрактов продолжать нормальный ход», - сказал Трамп. - GM терял время. Сегодняшние действия помогут обеспечить быстрое производство аппаратов ИВЛ, которые спасут жизни американцев».

Трамп призвал редко используемыйчтобы приказать General Motors ускорить выполнение обязательств по производству аппаратов ИВЛ на одном из своих автозаводов после задержек в переговорах.Закон, предназначенный для использования в военное время для управления частным бизнесом для производства для нужд обороны, позволит Белому дому требовать от General Motorsговорится в заявлении Трампа.Ранее в тот же день Трамп в твиттере потребовал, чтобы и General Motors, и его конкурент "Форд" быстро работали над изготовлением аппаратов ИВЛ. General Motors быстро ответили, что компания заключила сделку с производителем медицинского оборудования Ventec Life Systems на строительство оборудования для интенсивной терапии на своем автозаводе в Кокомо и, вероятно, сможет начать поставки в следующем месяце. Но Белый Дом остался недоволен ответом и через четыре часа перешел к введению закона военного времени.Следите за актуальными новостями о коронавирусе на Медикфорум в режиме онлайн.