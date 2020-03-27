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Трамп рассказал, о чём говорили лидеры "Большой двадцатки"

Трамп рассказал о переговорах G20

Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги переговоров лидеров G20, которые обсудили распространение коронавируса нового типа по миру в формате видеоконференции. Американский лидер отметил важность обмена информацией с международными партнерами о заболеваемости COVID-19.

"США работают с друзьями и партнерами по всему миру, чтобы остановить распространение вируса. Мы обсудили жизненную необходимость того, чтобы наши страны немедленно делились информацией и данными. Мы это делали в значительной мере, но будем еще больше", - с энтузиазмом рассказал Трамп журналистам.

"Думаю, что было огромное совпадение по взглядам, встреча была отличной, был отличный настрой... на то, чтобы с этим покончить", - добавил президент США.

В конце своей пресс-конференции американский лидер выразил надежду, что проблема коронавируса будет существовать "не так уж долго".
Теги : Дональд Трамп, коронавирус, пандемия, G20, Большая двадцатка
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