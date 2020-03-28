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Под Новосибирском начнут производство компонентов противомаляйных препаратов

Под Новосибирском начнут производство компонентов противомаляйных препаратов

Новым резидентом биотехнопарка "Кольцово" станет компания "Сиббиотех".

В биотехнопарке "Кольцово", который построен в Новосибирском районе будет создано производство артемизинина и артемизининовой кислоты. Из этих веществ впоследствии наладят производства лекарств против малярии.

Как сообщает пресс-служба биотехнопарка, компоненты будут изготавливаться из полыни однолетней, которая растет на территории Сибири. Все технологии производства уже созданы, на них подготовлены патентные заявки.

Как рассказал учредитель компании "Сиббиотех" Виталий Тирон, кроме противомалярийных препаратов артемизинин в может использоваться и для борьбы с паразитами.

"Например - для борьбы с описторхами из реки Обь. Также сейчас в Европе активно ведутся исследования по использованию этого вещества для лечения онкологических заболеваний, в частности рака печени и рака брюшной полости", - заявил бизнесмен.


Производство планируется начать осенью 2021 года - предприятие будет выпускать примерно семь с половиной тонн артемизина и полторы тонны кислоты. После этого начнется изготовление производного артемизина под названием артесунат, и лекарств на его основе. Будет создано 61 рабочее место. В предприятие будет инвестировано около 670 миллионов рублей.

Ранее МедикФорум рассказал о новых факторах заражения коронавирусом, зафиксированных в Новосибирской области.
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