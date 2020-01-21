В новосибирском наукограде Кольцово пройдет совещание по восстановительной медицине
На встречу приглашены тренеры детских спортивных школ.
Мероприятие, которое назначено на четверг, 23 января, состоится на территории муниципального учреждения "Стадион-Кольцово". Как сообщает пресс-служба администрации наукограда, совещание организовано клиникой спортивной медицины "СпортМед".
Проведет его спортивный врач Елена Панина. Ее стаж - 30 лет.
Детским тренерам расскажут о необходимости и важности спортивных медосмотров и подготовке к соревнованиям с медицинской точки зрения. Кроме того речь пойдет о роли восстановительной медицины и реабилитации с точки зрения достижения более высоких спортивных результатов и о индивидуальных методиках развития спортсменов.
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