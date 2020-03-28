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В Новосибирске выявили еще два случая коронавируса

В Новосибирске выявили еще два случая коронавируса

Теперь заболевших опасной болезнью насчитывается семь человек.

28 марта стало известно об еще двух подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией, причем одна женщина территорию Новосибирской области не покидала.

Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона, диагноз подтвержден у жительницы Новосибирска и ее дочери.

Женщина 20 марта прилетела из Великобритании, в аэропорту Толмачево ее встречала дочь, которая на своем автомобиле отвезла мать домой. Горожанки провели в одной квартире примерно сутки. Уже на следующий день, 21 марта, старшая женщина была госпитализирована с подозрением на коронавирус.

У нее были взяты анализы, 25 марта выяснилось, что диагноз подтвердился - она вошла в пятерку первых заболевших. Дочь почувствовала себя плохо 22 марта, у нее коронавирус был подтвержден в субботу, 28 марта, она стала шестой в списке.

Седьмая женщина с коронавирусом 20 марта прилетела из Таиланда. 23 марта она из-за симптомов ОРВИ обратилась в поликлинику, оттуда ее перенаправили в инфекционную больницу, где сдала анализ. От госпитализации она отказалась и вернулась домой. 27 марта коронавирус был подтвержден, на машине скорой помощи ее доставили в клинику. В пресс-службе минздрава уточнили, что состояние ее удовлетворительное.

В детскую больницу № 3 за прошедшие сутки с признаками ОРВИ доставлен один ребенок, прилетевший из Вьетнама, параллельно один ребенок был выписан. Сейчас врачи жду результаты анализов 11 детей, у всех состояние удовлетворительное.

Ранее МедикФорум рассказывал о призыве мэра Новосибирска мыть руки.
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