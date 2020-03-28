ВОЗ дала рекомендации по пребыванию в изоляции из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала рекомендации для тех, кто вынужден оставаться дома в связи с распространением коронавируса. Документ опубликован на сайте Роспотребнадзора.





Специалисты ВОЗ сообщили, что людям, находящимся дома, нужно больше двигаться. Для поддержания активности, следует ходить по периметру помещения или маршировать на месте. Также посоветовали стоять или ходить по дому во время телефонного разговора и не сидеть на одном месте больше получаса.





Кроме того, рекомендовано делать короткие разминки, танцевать, играть с детьми, убираться дома или ухаживать за садом. Тем, кто работает из дома, следует использовать стол на высоких ножках, чтобы работать в положении стоя, или использовать в качестве подставок книги или другие приспособления. Во время отдыха в сидячем положении нужно читать, играть в настольные игры или собирать пазлы.





Эксперты посоветовали медитировать, совершать глубокие вдохи и выдохи, чтобы избежать стресса. В ВОЗ добавили, что следует правильно питаться и пить чистую воду, а не напитки с содержанием сахара, и полностью исключить употребление алкогольных напитков.





Тем, кто решил выйти на улицу на прогулку или для занятий спортом, рекомендовано соблюдать дистанцию и находиться на расстоянии не менее метра от других людей.