Врач объяснил, почему в России много молодых людей подключены к ИВЛ

"Это не статистика. Статистика делается на больших группах пациентов. Если это десять человек и из них, положим, шесть моложе 40 лет, то это не статистически достоверно, это абсолютно случайная выборка", - рассказал он радиостанции "Говорит Москва".

"Тяжесть болезни и искусственная вентиляция — это не синонимы", - подчеркнул врач и призвал людей не паниковать.

По мнению Пальмана, говорить о какой-либо статистике заболеваемости рано, поскольку в России ещё не слишком большое количество людей заразились коронавирусом.