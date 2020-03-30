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Врач объяснил, почему в России много молодых людей подключены к ИВЛ

Аппарат ИВЛ

Большой процент молодых людей (младше 40) лет, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, не отображает реальной статистики, а является случайной выборкой. Такое мнение высказал заведующий отделением терапии Первого МГМУ имени Сеченова, врач-пульмонолог Александр Пальман.

"Это не статистика. Статистика делается на больших группах пациентов. Если это десять человек и из них, положим, шесть моложе 40 лет, то это не статистически достоверно, это абсолютно случайная выборка", - рассказал он радиостанции "Говорит Москва".

По мнению Пальмана, говорить о какой-либо статистике заболеваемости рано, поскольку в России ещё не слишком большое количество людей заразились коронавирусом.

"Тяжесть болезни и искусственная вентиляция — это не синонимы", - подчеркнул врач и призвал людей не паниковать.
Теги : коронавирус, пандемия, ИВЛ, молодые люди
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