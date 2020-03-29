Врач-пульмонолог прокомментировал большой процент молодых пациентов на аппаратах ИВЛ

«Статистика делается на больших группах пациентов. Если это десять человек и из них, положим, шесть моложе 40 лет, то это не статистически достоверно, это абсолютно случайная выборка», - сказал медик.

«Тяжесть болезни и искусственная вентиляция – это не синонимы, так что не нужно волноваться», - поделился Пальман.

Как сообщает MedikForum.ru, оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве информировал о том, что к аппаратам ИВЛ оказались подключены почти 40 процентов пациентов, которым не исполнилось и 40-ка лет. Кроме того, в столице представители этой возрастной категории составили 15 процентов тяжелых больных коронавирусной инфекции.Подключение молодых пациентов к аппаратам ИВЛ прокомментировал врач-пульмонолог Александр Пальман, заведующий отделением терапии Первого МГМУ имени Сеченова. Он заметил, что рост случаев заражения в России во многом обусловлен возвращением туристов из-за рубежа – среди них внушительная часть это именно молодые люди.В то же время врач-пульмонолог пояснил: окончательные выводы о возрастных особенностях заболевания коронавирусной инфекцией можно будет делать только в случае установления статистических данных.Также пульмонолог заметил, что большой процент подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов с коронавирусом моложе 40 лет еще не является показателем их тяжелого состояния.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что учеными были названы нарушения здоровья, повышающие риск заболеть COVID-19.