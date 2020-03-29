29-03-2020 21:27 - Москвичи смогут выходить на улицу в ближайшие дни только при наличии спецпропуска29-03-2020 21:14 - В Москве больным коронавирусом будут выдавать лекарства бесплатно29-03-2020 21:13 - «Лучше, чем ничего». Врач оценил самодельные медицинские маски29-03-2020 20:17 - В Москве с 30 марта вводится режим домашней самоизоляции для всех29-03-2020 20:14 - Врач-пульмонолог прокомментировал большой процент молодых пациентов на аппаратах ИВЛ29-03-2020 20:10 - В Москве ввели режим всеобщей самоизоляции29-03-2020 19:20 - Ученые назвали температуру активизации коронавируса29-03-2020 19:01 - Леонид Рошаль дал советы о посещении общественных мест29-03-2020 18:36 - Фармацевт из Китая рассказал, как повысить защиту от коронавируса промыванием носа29-03-2020 18:04 - Как не заразиться коронавирусом в магазине29-03-2020 17:27 - Доктор Комаровский назвал последствия эпидемии коронавируса для россиян29-03-2020 16:57 - Лучшие вирусологи Дона поедут спасать от COVID-19 Москву29-03-2020 16:29 - В Африке участились случаи жестокого насилия полицейских во время карантина из-за коронавируса29-03-2020 16:00 - В Ухане вводится строгий контроль за перемещением с использованием Big Data из-за страха завозных случаев коронавируса29-03-2020 14:51 - Жесткий карантин в Великобритании продлится «значительный» период

Врач-пульмонолог прокомментировал большой процент молодых пациентов на аппаратах ИВЛ

подключение к ИВЛ

Стало известно, что на аппаратах ИВЛ (искусственной вентиляции легких) находится большой процент пациентов моложе 40 лет. Комментируя данный факт, врач-пульмонолог заявил, что названное число молодых пациентов еще не является статистикой.

Как сообщает MedikForum.ru, оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве информировал о том, что к аппаратам ИВЛ оказались подключены почти 40 процентов пациентов, которым не исполнилось и 40-ка лет. Кроме того, в столице представители этой возрастной категории составили 15 процентов тяжелых больных коронавирусной инфекции.

Подключение молодых пациентов к аппаратам ИВЛ прокомментировал врач-пульмонолог Александр Пальман, заведующий отделением терапии Первого МГМУ имени Сеченова. Он заметил, что рост случаев заражения в России во многом обусловлен возвращением туристов из-за рубежа – среди них внушительная часть это именно молодые люди.

В то же время врач-пульмонолог пояснил: окончательные выводы о возрастных особенностях заболевания коронавирусной инфекцией можно будет делать только в случае установления статистических данных.

«Статистика делается на больших группах пациентов. Если это десять человек и из них, положим, шесть моложе 40 лет, то это не статистически достоверно, это абсолютно случайная выборка», - сказал медик.

Также пульмонолог заметил, что большой процент подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов с коронавирусом моложе 40 лет еще не является показателем их тяжелого состояния.

«Тяжесть болезни и искусственная вентиляция – это не синонимы, так что не нужно волноваться», - поделился Пальман.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что учеными были названы нарушения здоровья, повышающие риск заболеть COVID-19.
Теги : коронавирус
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Москвичи смогут выходить на улицу в ближайшие дни только при наличии спецпропуска
В Москве больным коронавирусом будут выдавать лекарства бесплатно
«Лучше, чем ничего». Врач оценил самодельные медицинские маски