"40% пациентов с коронавирусом подключенных к ИВЛ моложе 40 лет" - оперштаб в Москве
Оперативный штаб по контроля за распространением коронавируса сообщает, что почти 40% всех пациентов с коронавирусом, подключенных к искусственной вентиляции легких - это люди младше 40 лет. Из них 15% - в тяжелом состоянии. При этом доля больных в возрасте до 60 лет составляет целых 64%.
Статистика показывает, что хотя пожилые люди по-прежнему находятся в группе риска, относительно тяжелого протекания коронавирусной инфекции и смерти от нее, молодых людей болезнь также не щадит.
"На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) почти 40% пациентов младше 40 лет. Доля таких больных в возрасте до 60 лет составляет целых 64%, то есть две трети от числа всех пациентов на ИВЛ. Эти данные подтверждаются и примерами других стран", - говорится в сообщении оперштаба в Москве.
Также в оперштабе напомнили о важности карантина, который может сократить количество зараженных и снизить риски каждого на печальный исход.
"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве напоминает, что оставаться дома нужно всем москвичам, независимо от возраста. Статистика показывает, что болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых москвичей".
Напомним, что по данным на 29 марта зафиксировано 1534 случай заражения коронавирусом, причем за сутки обнаружено 270 новых случаев. Из них 197 в Москве, 27 - в Подмосковье. За последние 24 часа умерло 4 человека, а общее число жертв выросло до 8.
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