"40% пациентов с коронавирусом подключенных к ИВЛ моложе 40 лет" - оперштаб в Москве

"На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) почти 40% пациентов младше 40 лет. Доля таких больных в возрасте до 60 лет составляет целых 64%, то есть две трети от числа всех пациентов на ИВЛ. Эти данные подтверждаются и примерами других стран", - говорится в сообщении оперштаба в Москве.

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве напоминает, что оставаться дома нужно всем москвичам, независимо от возраста. Статистика показывает, что болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых москвичей".