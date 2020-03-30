30-03-2020 07:48 - Британцы подключили владельцев 3D-принтеров к борьбе с коронавирусом30-03-2020 06:23 - Как тревожность проявляется у детей: 3 признака30-03-2020 05:12 - Страх перед коронавирусом может быть опаснее самого недуга30-03-2020 04:25 - Три столпа защиты от коронавируса. Рекомендации терапевта30-03-2020 02:11 - Стало известно, как гречка влияет на организм30-03-2020 01:42 - Диетолог: пищевая сода может облегчить симптомы коронавируса30-03-2020 01:39 - Эпидемиолог Фаворов назвал способ победить коронавирус до появления вакцины30-03-2020 01:26 - Мэр Москвы призвал жителей столицы соблюдать дистанцию30-03-2020 01:16 - Людям с сильным иммунитетом не страшен коронавирус30-03-2020 00:56 - Вакцина от туберкулёза может помочь в борьбе с коронавирусом30-03-2020 00:44 - Победить коронавирус можно без вакцины30-03-2020 00:28 - В ледовом дворце Мадрида будут хранить трупы умерших от коронавируса30-03-2020 00:17 - Врач объяснил, почему в России много молодых людей подключены к ИВЛ29-03-2020 23:11 - COVID-19. Когда коронавирус наиболее заразен для окружающих?29-03-2020 22:51 - Кудрявцева рассказала подробности вечеринки с заразившимся коронавирусом Лещенко

Острую почечную недостаточность связали с раком

Острая почечная недостаточность может быть причиной рака
Острая почечная недостаточность (ОПН), по-видимому, способствует развитию папиллярной почечно-клеточной карциномы (pRCC). Такие данные были получены в рамках исследования, опубликованного в Science Translational Medicine.

Доктор Анна Джули Пейред из Флорентийского университета в Италии с коллегами изучила роль ОПН, которая вызывает повреждение ДНК и меняет процессы регенрации, включающие усиление митоза и полиплодию клеток при pRCC.

Исследователи обнаружили, что ОПН повышает риск развития pRCC и рецидива опухоли у людей. У мышей отслеживание происхождения трубчатых эпителиальных клеток (TECs) после ОПН и долгосрочного наблюдения показали зависимое от времени появление клональных папиллярных опухолей в последовательности аденома-карцинома. В путях, связанных с ОПН, избыточная экспрессия NOTCH1 в человеческом pRCC была связана с худшим исходом и была специфичной для 2 типа pRCC. Папиллярные аденомы и pRCC 2 типа развивались у мышей со сверхэкспрессией NOTCH1 в TECs; этот процесс был ускорен ОПН. 

«Результаты этого исследования свидетельствуют о том, что острая почечная недостаточность может управлять онкогенезом и, в частности, что ОПН способствует развитию pRCC через классическую последовательность аденома-карцинома», - пишут авторы.

Один из них сообщил о связях с фармацевтической индустрией.
Теги : острая почечная недостаточность, рак почек
Яндекс.Новости Читать в Дзен
5 продуктов, которые помогут снизить стресс
Ученые представили новый препарат против ВИЧ 1 типа
Острую почечную недостаточность связали с раком