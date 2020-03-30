Острую почечную недостаточность связали с раком

«Результаты этого исследования свидетельствуют о том, что острая почечная недостаточность может управлять онкогенезом и, в частности, что ОПН способствует развитию pRCC через классическую последовательность аденома-карцинома», - пишут авторы.

Острая почечная недостаточность (ОПН), по-видимому, способствует развитию папиллярной почечно-клеточной карциномы (pRCC). Такие данные были получены в рамках исследования, опубликованного в Science Translational Medicine.Доктор Анна Джули Пейред из Флорентийского университета в Италии с коллегами изучила роль ОПН, которая вызывает повреждение ДНК и меняет процессы регенрации, включающие усиление митоза и полиплодию клеток при pRCC.Исследователи обнаружили, что ОПН повышает риск развития pRCC и рецидива опухоли у людей. У мышей отслеживание происхождения трубчатых эпителиальных клеток (TECs) после ОПН и долгосрочного наблюдения показали зависимое от времени появление клональных папиллярных опухолей в последовательности аденома-карцинома. В путях, связанных с ОПН, избыточная экспрессия NOTCH1 в человеческом pRCC была связана с худшим исходом и была специфичной для 2 типа pRCC. Папиллярные аденомы и pRCC 2 типа развивались у мышей со сверхэкспрессией NOTCH1 в TECs; этот процесс был ускорен ОПН.Один из них сообщил о связях с фармацевтической индустрией.