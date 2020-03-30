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Восстановление после травм мозга идет медленнее

Травмы головы

Менее половины пациентов с умеренными травмами мозга в результате спортивных соревнований восстанавливаются в течение двух недель. К такому выводу пришли ученые из Новой Зеландии.

Умеренные травмы мозга требует гораздо большего времени для восстановления, чем 10-14 дней, как это было принято считать. К такому выводу пришли новозеландские ученые, опубликовавшие свою работу в журнале Axis Sports Medicine. Они проанализировали время восстановления почти у 600 пациентов, которые получали лечение в течение двухлетнего периода по поводу связанных со спортом травм мозга. Более 80% из них были мужчинами со средним возрастом в 20 лет, примерно 7,5% были моложе 12.

Наблюдения показали, что после 14 дней лишь 45% пациентов полностью восстановились. Через 4 недели эта цифра составила 77%, а через 8 недель - 96%. Время восстановления было схожим у представителей всех возрастных групп. Все пациенты следовали стандартному протоколу, включающему 48 часов относительного покоя. Следовательно, они избегали психических и физических нагрузок, способных усугубить травму мозга. Данные нагрузки вводились потом постепенно.

Существуют рекомендации по поводу лечения травм мозга, в которых говорится, что почти все сотрясения мозга, связанные со спортом, проходят в течение 10 дней. И вот теперь исследование показало, что этот срок дольше, чем описывается в научной литературе. Ещё больше требуется времени женщинам спортсменам и пациентам, имеющим мигрени, либо психические расстройства. Наконец те, кто с запозданием обращаются за медицинской помощью, тоже выздоравливают позднее. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : травмы мозга, реабилитация
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