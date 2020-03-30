Названы размеры штрафов за нарушение карантина
Сегодня, в понедельник 30 марта, правительство одобрило поправки в "Кодекс об административных нарушениях", касаемо штрафов за несоблюдение карантинных мер. От 15 до 300 000 рублей.
"Сейчас основная задача — это работать на опережение, минимизировать распространение вируса", — сказал Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Штрафы за несоблюдение карантина для физических лицДля физических лиц, штрафы самые низкие - от 15 до 40 тысяч рублей, в зависимости от тяжести нарушения. Если нарушение зафиксировано от должностного лица, то сумма составляет от 50 до 150 000 рублей.
Если нарушение будет совершено повторно, то штрафы увеличиваются до 150-300 тысяч рублей.
Штрафы для юридических лиц50-150 тысяч рублей должны будут заплатить нарушение карантинные меры организации. Штраф достигает миллиона рублей в тяжких случаях: наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к смерти.
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