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Названы размеры штрафов за нарушение карантина

Названы размеры штрафов за нарушение карантина

Сегодня, в понедельник 30 марта, правительство одобрило поправки в "Кодекс об административных нарушениях", касаемо штрафов за несоблюдение карантинных мер. От 15 до 300 000 рублей.

"Сейчас основная задача — это работать на опережение, минимизировать распространение вируса", — сказал Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Штрафы за несоблюдение карантина для физических лиц

Для физических лиц, штрафы самые низкие - от 15 до 40 тысяч рублей, в зависимости от тяжести нарушения. Если нарушение зафиксировано от должностного лица, то сумма составляет от 50 до 150 000 рублей.

Если нарушение будет совершено повторно, то штрафы увеличиваются до 150-300 тысяч рублей.

Штрафы для юридических лиц

50-150 тысяч рублей должны будут заплатить нарушение карантинные меры организации. Штраф достигает миллиона рублей в тяжких случаях: наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к смерти.

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Теги : карантин, коронавирус в России
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