Нелегальный табачный рынок Ростовской области достиг 2 млрд. рублей

Каждая вторая пачка сигарет в регионе является контрафактной.Рынок нелегальной табачной продукции в Ростовской области за год вырос почти на 6%. Об этом сообщила заместитель директора департамента потребительского рынка области Наталья Багрянова. Конкретно в областном центре рост составил более 18%. Сегодня каждая вторая пачка сигарет, продающаяся в городе, — контрафактная.«Рынок нелегального табака вырос в Ростовской области буквально за 2-3 года и уже достиг 2 миллиардов рублей. В Ростове доля контрафактной табачной продукции и вовсе составляет 50,9%. Это самый высокий показатель среди городов-миллионников в России», — сообщила Наталья Багрянова на круглом столе «Нелегальная торговля подакцизными товарами», который прошёл в Торгово-промышленной палате Ростовской области.В связи с катастрофической ситуацией, департамент потребительского рынка вышел с предложением увеличить в России штрафы за производство и оборот нелегальной табачной и алкогольной продукции до 20-50 тысяч рублей для должностных лиц и до 500-800 тысяч для юридических вместо существующих сейчас штрафов в размере 10-15 тысяч рублей. Эта инициатива уже получила предварительное одобрение.Кроме этого, в Ростовской области муниципалитеты получили право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды земли или договоры на размещение ларьков, попавшихся на продаже контрафактного табака или алкоголя. Однако не все ларьки стоят на муниципальной земле, у многих торговцев в собственности и участок под ларьком.Также большая доля продаж нелегальной табачной продукции приходится на нестационарные торговые объекты. В Ростовской области насчитали более 400 точек продажи контрафактного табака.