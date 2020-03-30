Всем сидеть: в Москве объявлен тотальный карантин по коронавирусу
Сергей Собянин определил список экстренных случаев, когда можно покидать пределы своего жилья.
С сегодняшнего понедельника, 30 марта, вся Москва должна сидеть по домам, не зависимо от возраста. Такое решение принял мэр столицы Сергей Собянин, чтобы остановить распространение коронавируса. Покидать пределы квартиры и выходить на улицу можно только в экстренных случаях. Список таких случае так же определен мэром и доведен до сведения всех москвичей на официальных интернет площадках.
«Покидать квартиру разрешается только в случаях: обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания)», — сообщается на официальном сайте Собянина.
В самое ближайшее время всем жителям столицы будут выданы спецпропуска, без которых нельзя будет вообще выйти на свободу. И это не последнее нововведение, в будущем режим только будет ужесточаться.
В случае, если выйти из дома все же нужно, следует соблюдать ряд правил, которые так же описаны на официальном сайте градоначальника.
«Находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах, граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метра (социальная дистанция). Исключение — только поездки на такси», — гласит информация.
Будет так же ужесточен контроль за гражданами, которым предписано соблюдать самоизоляцию после путешествия заграницу или общения с заболевшими коронавирусом. Нарушения будут караться госпитализацией в инфекционные отделения и штрафами.
В Кодекс об административных нарушениях внесены поправки: штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.
С граждан, чьи действия во время карантина представляют опасность для окружающих, могут взыскать от 15 до 40 тысяч рублей; с должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей.
Максимальный штраф достигает миллиона рублей: такое наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.
При этом транспортное сообщение со столицей не остановлено. Выехать из Москвы, так же, как и приехать в нее по-прежнему можно, если тому есть основание.
В Москве, по последним данным за последние сутки зарегистрировано 197 заболевших, общее количество – 1014 человек, шесть человек умерли.
Ранее сообщалось: Сергей Собянин нашел способ заинтересовать жителей столицы из группы риска в соблюдении карантина по коронавирусу.
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