Британцы начали красть куриц
В стране отмечается существенная нехватка куриных яиц в магазинах. Из-за этого у обладателей живых куриц начала пропадать их живность.
Жители Великобритании просят более внимательно следить за собственными курицами, так как увеличилось количество их краж, чего не отмечалось со времен Второй Мировой войны. Объединяющие владельцев куриц группы призывают вводить более строгие меры охраны домашней птицы, так как некоторые регионы Великобритании столкнулись с нехваткой куриных яиц на фоне панической скупки их в магазинах из-за коронавируса. Сообщается о воровстве куриц в нескольких графствах страны.
Владельцы куриц теперь перемещают их поближе к собственным домам, а также используют сторожевых собак и даже нанимают охрану для того, чтобы следить за безопасностью. Представители Британского совета производители куриных яиц заявили о том, что столкнулись с беспрецедентным спросом на продукцию. Он вызван паническими скупками яиц, которые совершают всё большее количество граждан. Эксперты призывают не запасаться яйцами в таких огромных количествах, ведь большую часть продуктов потом придётся выбросить.
Во многих магазинах яйца, что называется, сносят с полок. Этот продукт там не залеживается, поэтому люди начинают красть живых куриц у поставщиков куриных яиц. Сегодня обладать курицей в период карантина на собственном участке земли оказалось вдвойне выгодным. Птицы не только поставляют яйца для самой семьи, но и на продажу, а цены на куриные яйца в стране растут, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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