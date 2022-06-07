Британская королева стала примером для инвалидов
В ближайшее время королеве Великобритании в силу проблем со здоровьем придется пользоваться электрической инвалидной коляской. Доктор Мартин Скарр считает, что это удивительно вдохновляющий пример для людей с ограниченными возможностями.
Миллионы людей в разных странах мира вынуждены в силу своего здоровья использовать инвалидные коляски, и многие очень этого стыдятся. Тем приятней будет увидеть одного из самых популярных монархов в мире, который отмечает свой платиновый юбилей именно в инвалидной коляске. И королева ничуть этого не стесняется, она остаётся всё такой же любимой миллионами британцев и жителей других стран. Для Англии королева - это символ традиций, она правит уже так долго, что за это время сменилось несколько поколений людей, и все считают её близким и родным человеком.
В настоящий момент миллионы пожилых людей могут испытать чувство облегчения, поскольку кадры с королевой в инвалидной коляске, которые обойдут весь мир, избавят их от чувства стыда и определённой стигмы. Некоторые инвалиды упорно отказываются использовать эти приспособления, которые намного облегчают их подвижность. Из-за этого они просто не выходят из дома. И королева в этом плане может стать примером.
Наш мир изменяется, и современные технологии помогают людям с ограниченными возможностями жить максимально полноценной жизнью. В этой связи использование электрических инвалидных колясок является настоящим облегчением для таких людей. И очень важно, чтобы общество относилось к ним, как к обычным своим членам, а не как к людям с какими-то существенными проблемами. В конце концов, пожилого возраста и старости не нужно стыдиться, и это тоже может быть предметом для гордости. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Мартин Скарр
Персоны
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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